Após comprar concorrente de SC, grupo gaúcho quer alcançar 2 mil postos de combustíveis

Consolidar "mais ainda" a posição no Sul é o objetivo do Grupo Argenta, de Flores da Cunha, ao comprar a concorrente AmericanOil, de Lages (SC). A transação, já anunciada há alguns meses, foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A empresa gaúcha é dona dos postos de combustíveis da Rede Sim, já comprou a Charrua, operação local da francesa TotalEnergies e ainda representa a Petronas, da Malásia.

AmericanOil tem 30 postos, que se somarão aos atuais 1,1 mil do Grupo Argenta. Argenta / Divulgação

À coluna, o presidente Neco Argenta disse que ainda será definido como ficarão as marcas das operações adquiridas. São 30 postos, que se somarão aos atuais 1,1 mil do grupo. A ideia é chegar a 2 mil unidades em três anos. O faturamento em 2026 deve bater R$ 27 bilhões. O valor das aquisições não é divulgado.

Compra também incluiu um Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR). Argenta / Divulgação

Os 150 funcionários da AmericanOil serão absorvidos. A compra também incluiu um Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR), empresas que compram combustível a granel e revendem para, por exemplo, produtores rurais.

Presidente do Grupo Argenta, Neco Argenta garante que serão absorvidos os 150 funcionários da empresa comprada. Luiz Erbes / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)