Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Após comprar concorrente de SC, grupo gaúcho quer alcançar 2 mil postos de combustíveis

O faturamento chegará R$ 27 bilhões em 2026

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