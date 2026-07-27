Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Volatilidade
Notícia

Após atingir US$ 100, petróleo desaba com pausa de ataques na guerra no Irã

Na semana passada, cotação do barril chegou a três dígitos, mas recuou nesta segunda-feira (28)

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Isadora Terra

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