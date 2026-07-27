Após atingir US$ 100, petróleo desaba com pausa de ataques na guerra no Irã

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
A cotação do petróleo no mercado internacional despencou nesta segunda-feira (27), com queda de cerca de 9%. O barril do tipo brent, referência de mercado, desceu abaixo de US$ 90. Às 18h, atingiu US$ 87,75.
A volatilidade tem afetado o preço do petróleo. Há menos de uma semana, havia atingido US$ 100, após dois meses sendo negociado abaixo dessa marca.
A queda desta segunda-feira foi atribuída à ausência de novos ataques entre Estados Unidos e Irã durante o fim de semana, o que reduziu parte da tensão geopolítica.
Além disso, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que "há chance de que algo aconteça" nas negociações com o Irã ajudaram a aliviar o mercado. Por outro lado, o governo iraniano afirmou que não há tratativas em andamento para um acordo de paz.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)