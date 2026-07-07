Apesar da lei, escolas privadas são orientadas a não dar férias de um mês no inverno de 2027

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Ensino
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