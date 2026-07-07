Apesar da lei, escolas privadas são orientadas a não dar férias de um mês no inverno de 2027

Com ou sem judicialização, as escolas particulares do Rio Grande do Sul serão orientadas a não dar o mês inteiro de férias de inverno durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. É o que está determinado na lei federal, mas a sugestão será ignorá-la. O diretor do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), Bruno Eizerik, explica que a norma não pode regrar o calendário escolar, que já tem sua legislação.

O setor tem duas entidades federais. Uma delas, a Federação das Escolas Particulares (Fenep), pensar o mesmo e que não há nem necessidade de uma ação judicial. Já a outra, a Confederação Nacional das Escolas Particulares (Confenem) prepara uma ação direta de inconstitucionalidade.

A lei federal sancionada recentemente determina as férias coincidam com todo o período entre a abertura e o encerramento da Copa em escolas privadas e públicas. A competição vai de 24 de junho a 25 de julho. As escolas afirmam que, para cumprir os 200 dias letivos do ano, seria preciso iniciar as aulas na metade de janeiro.

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