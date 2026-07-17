Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Um símbolo
Notícia

Aos 102 anos, empresário Anton Karl Biedermann fala de longevidade, economia e política: "A moeda má expulsa a boa"

Lembrou dos cuidados da sua mãe com a saúde da família a marcos históricos, mas também falou dos escândalos atuais de corrupção e da vocação do RS para os negócios

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