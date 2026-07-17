Aos 102 anos, empresário Anton Karl Biedermann fala de longevidade, economia e política: "A moeda má expulsa a boa"

Um corredor da casa de Biedermann é preenchido com suas medalhas de competições de natação. Algumas já foram doadas, conta o empresário. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Prestes a fazer 102 anos, o empresário Anton Karl Biedermann recebeu em casa o podcast Nossa Economia, de GZH. Vestido de roupas esportivas em meio às suas medalhas de natação, lembrou de momentos históricos da política, fez análises econômicas e deu suas dicas preciosas de longevidade. Leia trechos abaixo, assista à integra acima ou ouça a entrevista em áudio pelo SoundCloud ou Spotify.

Imaginava fazer 102 anos?

Não, mas cheguei. Com alguns tropeços de saúde, mas estou bem.

Qual a fórmula da longevidade?

Minha mãe, evoluída para a época, insistia muito no ar puro. Muita criança morria de tuberculose. A casa não podia estar fechada, sempre tinha uma frestinha. Outra regra era comer um pouco de tudo: frutas, legumes, carne, arroz, feijão... E uma recomendação especial: nunca sair da mesa com a barriga estufada. Não com fome, mas com vontade de comer mais.

Por quê?

O corpo tem um limite de necessidades. Depois, vai acumulando gordura, produzindo intoxicações no organismo.

E movimentar-se?

Antes tem o sono. Dormir bem, o mais cedo possível e acordar cedo. Depois, vem a atividade física. Desde pequeno, minha mãe nos colocava para fazer a ginástica que era transmitida na Rádio Nacional. Também lia muitos livros sobre o Tarzan e passava o dia inteiro querendo imitá-lo. No cinema, era representado por Johnny Weissmuller, um grande nadador americano. Eu disse: "um dia vou nadar parecido com ele". Hoje, em várias provas, sou recordista mundial. Me orgulha bastante. Alguns dizem que não tem concorrente com essa idade, mas tem alguns no mundo e eu ainda brinco: "não tenho culpa de os meus concorrentes terem morrido no meio do caminho".

O senhor continua nadando todos os dias?

Todos. Uma hora e meia, mais ou menos. E faço musculação. Então dá quase três horas de exercício.

A medalha da Federação Internacional de Natação, de 2024, foi a mais recente a chegar à casa de Anton Biedermann. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Quais tropeços enfrentou?

Em Rio Grande, o clima era muito ruim. Ficava doente uma vez por mês. Quase morri. Nos mudamos para o interior de São Paulo, que tinha clima bom e tudo desapareceu. Mas vieram as coisas naturais: apendicite, coração, fiz três safenas e uma mamária, vesícula. Um monte de coisa. Pode escolher o que quiser.

ANTON KARL BIEDERMANN Uma recomendação especial: nunca sair da mesa com a barriga estufada. Não com fome, mas com vontade de comer mais.

Quais são os seus maiores prazeres?

Não são muitos, porque fico muito em casa. A manhã fica toda ocupada com musculação e natação. À tarde, leio ou vejo televisão. Às 21h, estou na cama. Acordo 5h30.

Lê o quê?

Livros de ciências, sobre a evolução da humanidade, do reino animal.

Como cuida da saúde mental?

O próprio exercício físico ativa o cérebro, o sangue, o coração, tudo. Assim como é importante estudo, leitura e conversas. Quando você lê uma palavra, "água" por exemplo, ela te lembra de uma porção de coisas. Isso treina o cérebro.

Ajuda a combater os males de hoje, como tristeza e ansiedade?

Esporte é importantíssimo. Ajuda a criança a aprender a perder. Um desânimo momentâneo, pequenininho perto dos que vai encontrar na vida.

Troféu Maria Lenk fica em uma mesa na sala de estar de Anton Karl Biedermann. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Como lida com os problemas?

Fico meio desanimado, lógico, mas já vi muita coisa na vida, principalmente política. É impressionante, começando com a Revolução de 1930, do Getúlio (Vargas). Tinha seis anos e vi revolucionários armados a cavalo correrem em direção ao quartel de Rio Grande. Nunca esqueci. Acompanhei a queda do Getúlio, os que lhe sucederam, a ditadura militar, a democracia, depois isso que estamos vendo aí.

Ao que o senhor está se referindo?

É quase um caos. Qualquer lado tem roubo em grande escala. Os mais recentes, a Carbono (Operação Carbono Oculto, da fraude em combustíveis), a Previdência (descontos indevidos do INSS), caso Master (o banco que causou rombo de R$ 50 bilhões no sistema financeiro), as emendas parlamentares (fatia do orçamento público com destinações investigadas). Imagina quantas pessoas envolvidas e como dominam o ambiente todo. O crime organizado se apossou de partes do Judiciário, Executivo e Legislativo.

Nunca viu igual?

Nunca e parece que estamos mais conformados, ninguém dá muita importância. E nos colocaram a opção de votar no menos ruim. Só que o menos ruim é muito ruim.

O que precisa ser feito?

Eliminar a corrupção. Depois, ter pessoas aptas e estadistas que governem esse país. O atual presidente (Lula) diz que é preciso gastar para crescer. Se fosse assim, não havia pessoas pobres no mundo, bastava gastar. Mas você tem limitação financeira. Governantes e legisladores não aprenderam aritmética no colégio. Não pode gastar mais do que recebe. Compromete as gerações futuras.

Acha que o setor empresarial também está com mais problemas?

Está. Em um grupo de pessoas se encontra gente muito boa, mais ou menos e muito ruim. O humano é assim e não tem escapatória. O importante seria que a parte melhor se unisse e excluísse a pior.

Bons não podem se encolher ou os maus ocupam.

A economia tem uma frase: "A moeda má expulsa a boa". Quando tem as duas moedas, só a má circula porque todos querem se livrar dela. Na política brasileira é igual. O político mau expulsa o bom.

Pela Pólo RS, trabalhou bastante para o desenvolvimento do Estado.

Reunimos grupos especializados para discutir o que era possível fazer aqui. Concluiu-se um trabalho bom, atirado no fundo da gaveta. Ninguém fala nele, nem os empresários que fizeram. Apresentei ao governador (Germano) Rigotto, que gostou, mas não pôs em prática. Se tivesse adotado como plano de governo, teria ganho a reeleição.

Por que outros Estados estão passando na frente do Rio Grande do Sul?

Houve uma onda de ideias atrasadas. A Pólo ajudou a tentar trazer a Ford para cá. Um belo dia, por ordem do governador da época (Olívio Dutra), a mandou embora. Foi para a Bahia e foi um sucesso estupendo.

Valeria mesmo tendo saído agora da Bahia?

Valeria. Empregou mil engenheiros, fora o resto.

O que pensa sobre a vocação econômica do Rio Grande do Sul?

Temos indústria forte, com conhecimento. Estados Unidos nos colocam tarifas porque gostariam de tê-la também. O agronegócio passa por dificuldades, mas é forte e exportou gaúchos para construírem o agro em outras regiões do país.

E novas?

Uma vez, levei Eliezer Batista (que alavancou a Vale) para conversar com o governador (Alceu) Collares e dizer-lhe: "vocês tinham que transformar o Rio Grande do Sul no principal Estado de TI (tecnologia da informação). Têm universidades boas e o melhor material humano do Brasil. Eliminaria o problema da distância de outros centros importantes. A TI não tem distância". Ainda está valendo.

Brigou muito por carga tributária?

Briguei. É alta porque tem que cobrir gastos da máquina pública como está. Teria que fazer uma reforma total nesse país.

O que aconselharia para um empresário jovem de 20 anos?

Estudar e fazer pesquisa de mercado. Depois, organizar suas empresas em moldes modernos de administração hoje.

Temos uma indústria forte, com conhecimento. Tanto que os Estados Unidos agora estão nos colocando tarifas porque gostariam de tê-las também ANTON KARL BIEDERMANN

Acompanha o uso da inteligência artificial?

Tem que usar, mas cuidar, saber distinguir o que é válido. Tem muita coisa errada.

Usa as redes sociais?

Não. Usei, mas desisti, porque cada opinião que eu expendia vinha uma pauleira: "velho", "gaga", por aí afora. Minha opinião não vai mudar a de ninguém.

Depois que sairmos daqui, qual será sua rotina?

Minha rotina? Nem me lembrar dela. Obrigações de ter que fazer isso, aquilo... Passou, graças a Deus.

Está curtindo a serenidade dos 102 anos?

Às vezes, fico meio enjoado, com vontade de fazer alguma coisa. Mas como vão contratar um velho de 102 anos?

Mas está no mercado? Acho que vai ter quem queira contratá-lo.

Acho que não.

Confira a entrevista no Spotify:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)