Afinal, quais produtos do RS vão sofrer tarifa dupla de 37,5% dos EUA?

É um desafio acompanhar as tantas idas e vindas das tarifas de Donald Trump. Já teve tarifaço de 50%, depois derrubado. Só na última semana, duas novas sobretaxas entraram em vigor. Uma, de 25%, incide apenas sobre o Brasil e atinge cerca de 3 mil produtos nacionais. Outra, de 12,5%, vale para nós e mais 37 países. Em alguns casos, podem se sobrepor e chegar a 37,5%. Sem citar ainda as chamadas tarifas setoriais, que afetam bens específicos, têm alíquotas diversas e não se somam aos 37,5%.
Para ilustrar, levantamento da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) mostra como ficaram as tarifas dos 20 principais produtos exportados do Rio Grande do Sul aos Estados Unidos em 2025, que representaram 67,3% das vendas gaúchas para lá no ano passado, ao valor de US$ 1,1 bilhão.
Oito vão sofrer a taxação dupla, de 37,5%, como fumo, armas e calçados. Segmentos ligados a celulose e carne bovina, por sua vez, estão isentos de tarifas.
*Colaborou João Pedro Cecchini
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)