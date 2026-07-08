Aberto em 2023 e alagado na enchente, atacarejo fecha as portas em Porto Alegre

Aberta no final de 2023 na estreia da empresa em Porto Alegre, a loja Vantajão Atacado no bairro São João, foi fechada nesta semana. A bandeira de atacarejos é do Grupo Andreazza, rede de supermercados com sede em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

A empresa citou, por nota, queda no fluxo de clientes, fechamento de empresas no entorno e alteração do perfil comercial da região após a enchente. Acrescentou que estes fatores "comprometeram a sustentabilidade da operação, sem perspectivas de recuperação no curto e médio prazos". Lembrando que o atacarejo ficou alagado na cheia seis meses após a inauguração, o que o deixou fechado por 40 dias.

O encerramento é definitivo apesar de, no local, haver placas informando que é para reforma. A justificativa da Andreazza é de que está avaliando o destino do imóvel, que fica na Rua Viléla Taváres, 55.

Presidente do Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre (Sindec-POA), Nilton Neco informa que os 39 funcionários receberam a opção de transferência para a filial de São Leopoldo. Quem não aceitou será será demitido.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)