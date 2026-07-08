Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em definitivo
Notícia

Aberto em 2023 e alagado na enchente, atacarejo fecha as portas em Porto Alegre

Rede, de Caxias do Sul, diz que fluxo de clientes caiu e empresas do entorno fecharam após a cheia

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS