Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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A resposta do ministro dos Transportes sobre a BR-285 ser gargalo logístico do RS

Pela rodovia, passam grãos, insumos e produtos industriais de regiões de peso na economia gaúcha

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