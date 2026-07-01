A resposta do ministro dos Transportes sobre a BR-285 ser gargalo logístico do RS

BR-285 próximo de Carazinho, sem duplicação e em condições precárias. Google Street View / Reprodução

A BR-285 é um gargalo logístico que impacta a economia do norte e do nordeste do Rio Grande do Sul. Não é duplicada nem concedida, mas, pela rodovia, passam grãos, insumos e produtos industrializados destas regiões de peso na economia gaúcha. É reclamação frequente de empresários à coluna, que levou o questionamento ao ministro dos Transportes, George Santoro, no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. A resposta:

— Olha, temos projeto de duplicação desse eixo viário. Está em elaboração de projetos. Primeiro, temos que fazer os estudos e os projetos para depois incluir no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para poder fazer os investimentos. Há um trecho grande no qual estamos investindo, em São José dos Ausentes, o qual esperamos concluir até o final do ano.

Confira a entrevista com o ministro George Santoro:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)