A resposta do ministro dos Transportes sobre a BR-285 ser gargalo logístico do RS

A BR-285 é um gargalo logístico que impacta a economia do norte e do nordeste do Rio Grande do Sul. Não é duplicada nem concedida, mas, pela rodovia, passam grãos, insumos e produtos industrializados destas regiões de peso na economia gaúcha. É reclamação frequente de empresários à coluna, que levou o questionamento ao ministro dos Transportes, George Santoro, no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. A resposta:
— Olha, temos projeto de duplicação desse eixo viário. Está em elaboração de projetos. Primeiro, temos que fazer os estudos e os projetos para depois incluir no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para poder fazer os investimentos. Há um trecho grande no qual estamos investindo, em São José dos Ausentes, o qual esperamos concluir até o final do ano.
Confira a entrevista com o ministro George Santoro:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)