Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Vizinhos reclamam
Notícia

À espera de atacarejo, terreno baldio acumula lixo na zona sul de Porto Alegre

Se houver fiscalização, será registrada infração a aplicada multa

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