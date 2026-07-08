À espera de atacarejo, terreno baldio acumula lixo na zona sul de Porto Alegre

Terreno baldio à espera da construção de um atacarejo acumula grande quantidade de lixo na zona sul de Porto Alegre. A área fica na Avenida Oscar Pereira, 1419, no bairro Glória. Vizinhos reclamam da situação à coluna, que noticiou no ano passado que seria erguida no local uma loja Jumbo, da rede Max Center.

Procurada ainda na semana passada, a empresa disse não ter previsão para construir a unidade e ficou de dar uma posição sobre o lixo.

Diretor-Geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) em Porto Alegre, Carlos Alberto Hundertmarker reforça que a responsabilidade de manter o terreno limpo é do proprietário.

— Tem que manter limpo, cercado e ter cuidados com a calçada — detalha.

Se houver fiscalização, haverá auto de infração e multa. Denúncias podem ser feitas ao DMLU pelo telefone 156. Pelo aplicativo, é possível acrescentar fotos e vídeos.

Atualização às 16h51min: O Max Center informou, após a publicação inicial da coluna, que não é o dono do terreno, mas que o proprietário se comprometeu nos últimos dias a limpá-lo e cercá-lo. Porém, não quis informar quem é.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)