Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Ouro negro
Notícia

A aposta do país na exploração de petróleo no RS: “Substituiria as bacias que produzem hoje”

Gaúcho que preside entidade nacional do setor explica como estão os estudos para avaliar se vale perfurar poços no Estado

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