Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Redução de jornada
Notícia

"Vida além do trabalho virou mantra, sem relação com direita e esquerda", diz pesquisadora sobre gaúchos apoiarem fim da 6x1

A pesquisa também mostra recortes por renda, religião, idade, homens e mulheres

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