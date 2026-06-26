"Vida além do trabalho virou mantra, sem relação com direita e esquerda", diz pesquisadora sobre gaúchos apoiarem fim da 6x1

Cientista social e política Elis Radmann, diretora do Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO). Joel Vargas / Divulgação

Sete em cada 10 gaúchos apoiam o fim da escala 6x1, mostrou pesquisa do Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO). A aprovação para redução da jornada é maior nas regiões de Porto Alegre e Pelotas, mas é menor nas de Santa Maria e Santa Cruz do Sul, como mostrou a coluna aqui: Sete em cada 10 gaúchos apoiam fim da escala 6x1; veja por regiões

Confira entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com a cientista social e política Elis Radmann, diretora do IPO.

Aprovação alta, não?

Algumas regiões são um pouquinho mais críticas, Santa Cruz e Santa Maria, mas todas são favoráveis. Em Porto Alegre, essa favorabilidade chega a 80%. Temos que entender quando começou a discussão. Às vezes, uma frase muda tudo. Aquela 'Existe vida além do trabalho' virou um mantra para as pessoas. Não tem relação com direita ou esquerda. Ela faz sentido, mexe com o pensamento de cada pessoa. O raciocínio é muito encaixado com este momento em que vivemos, de postagens no Instagram que trabalham com autoajuda e autocuidado. Cria um novo ambiente de pensamento. Também crescem outros males da sociedade, como ansiedade, burnout e depressão. Tudo isso faz com que o eleitor e a população digam: 'Sim, nós precisamos mudar o nosso cotidiano'.

Uso do celular influencia?

As pessoas sofrem muito com a quantidade de tempo de tela no celular. Algumas chegam a ter nove horas. A média está em cinco horas.

A discussão começou nas redes sociais com o caso de um funcionário de farmácia. Como elas influenciam?

Criaram primeiro um comportamento reflexivo, então deixou de ser uma discussão só política. A frase que falei virou mantra de muitos profissionais de autoajuda e cria uma ambiência que muitas vezes não se enxerga. O eleitor não vê como uma discussão política, mas de qualidade de vida, de relação com aumento de exercícios físicos, participação das pessoas em corridas, alimentação mais saudável. Para tudo isso, as pessoas precisam de mais tempo. Cria-se a aprovação desta tese, independentemente de partido político. Até muitos empresários têm concordado.

Assista à entrevista

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)