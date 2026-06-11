Vencida divergência ambiental, aliviar dívida rural é o próximo passo da irrigação

Pivô na lavoura é um equipamento usado para irrigar as plantações. Diogo Zanatta / Especial

Aliviar as dívidas dos produtores rurais é o próximo passo para destravar a irrigação no Rio Grande do Sul, diz o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho. Ele garante que as divergências jurídicas e ambientais já foram vencidas, porém ocorreu em meio ao alto endividamento no campo e, com isso, os agricultores não têm fôlego para investimentos novos.

Neste sentido, é um bom sinal a aprovação no Senado do projeto de renegociação das dívidas. O texto foi alterado e, portanto, ainda terá que voltar à Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai à sanção presidencial, outro dilema, pois os termos não estão acordados com o governo federal.

Mas digamos que seja aprovado e voltando a falar de irrigação, o presidente da Farsul também enfatiza que será preciso acessar crédito mais barato, especialmente de instituições internacionais de fomento. O juro livre de bancos comerciais brasileiros é alto para o bolso do produtor.

Se houver avanço nestes pontos, Domingos Velho diz ter certeza de que o produtor optará pelo investimento em irrigação para combater as mais frequentes e intensas estiagens.

"Fundopem"

Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas (Simers), Claudio Bier voltou a defender o "Fundopem da Irrigação". A ideia é que o programa do governo do Estado também dê incentivo de ICMS para equipamentos para irrigar as lavouras, atrelado ao aumento da produção na propriedade. Enfatizou que encaminha o assunto a sucessivos governos do Estado há 20 anos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)