Uma preocupação urgente: o risco de o RS perder grandes investimentos

Ouvidoria foi realizada pelo Grupo RBS nesta terça-feira (9). Jeff Botega / Agencia RBS

Litigância exagerada, com falta de maturidade de diálogo para resolver situações e, por consequência, insegurança jurídica são as dores mais apontadas por empresários que lideram entidades setoriais ou que conduzem grandes projetos com potencial de dezenas de bilhões de reais para o Rio Grande do Sul.

A preocupação maior e urgente é perder investimentos ("O dinheiro não aceita desaforo"), além do recado que passaria perder a fábrica da CMPC, o maior investimento da história do Estado. O apoio político e econômico ao projeto é grande e, ainda assim, corre-se o risco pelo questionamento do Ministério Público Federal (MPF).

SOBRE A OUVIDORIA Grupo RBS reúne líderes para debater soluções para o desenvolvimento do Estado

O Porto Meridional disse ter recebido agora também questionamentos do órgão sobre o que já havia passado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A Scala está começando o licenciamento do data center de Eldorado do Sul, mas sente falta de política pública de atração de negócios no setor. Aegea citou um festival de liminares contra obras, entende que não tem como evitar judicialização, mas queria avançar na busca por soluções.

A coluna fez a mediação da ouvidoria, realizada pelo Grupo RBS. Jeff Botega / Agencia RBS

A ouvidoria foi realizada pelo Grupo RBS para identificar entraves e buscar caminhos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Participaram Fiergs, da indústria; Federasul, das associações comerciais; Farsul, do agronegócio; FAGV, do varejo; e Sinduscon, da construção civil; além das empresas CMPC, Scala, Aegea e Porto Meridional.

Também presente, Ministério Público Estadual concordou com a importância do diálogo e com a participação da sociedade nos assuntos que, afinal, impactam no seu futuro. Por fim, participou ainda a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico.

Varejo e construção civil enfatizaram como sofrem com a falta de mão de obra, sugerindo apoio na divulgação do atrativo de um emprego formal e investimento em educação básica, com aprendizados como matemática financeira e empreendedorismo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)