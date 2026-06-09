Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Ouvidoria
Análise

Uma preocupação urgente: o risco de o RS perder grandes investimentos

Empresários de grandes projetos, presidentes de entidades setoriais, Ministério Público Estadual e governo gaúcho debateram entraves e saídas para o desenvolvimento do Estado 

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