Turismo do RS fica em último em ranking de popularidade no Exterior

Rio Grande do Sul teve zero interesse dos clientes, apontaram operadoras de turismo ouvidas pela Embratur. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul ficou em último em ranking de popularidade no Exterior divulgado pela Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. É vendido por apenas 0,36% das agências de turismo que responderam à pesquisa e teve zero interesse apontado de clientes.

Na lista de 18 Estados, o Rio de Janeiro lidera isoladamente, sendo vendido por 94% das operadoras ouvidas. É seguido por São Paulo (64%), Bahia (58%), Paraná (48%), Ceará (43%) e Pernambuco (40%).

Para orientar novas estratégias de promoção internacional, o levantamento ouviu mais de 350 operadores de 85 países. Oito em cada 10 entrevistas têm destinos brasileiros no portfólio, mas o território gaúcho, infelizmente, aparece pouquíssimo nessas prateleiras.

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E relembre a entrevista: "Ecoturismo é tendência para atrair visitantes internacionais ao RS", diz diretor da Embratur

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)