Turismo do RS fica em último em ranking de popularidade no Exterior

O Rio Grande do Sul ficou em último em ranking de popularidade no Exterior divulgado pela Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. É vendido por apenas 0,36% das agências de turismo que responderam à pesquisa e teve zero interesse apontado de clientes.
Na lista de 18 Estados, o Rio de Janeiro lidera isoladamente, sendo vendido por 94% das operadoras ouvidas. É seguido por São Paulo (64%), Bahia (58%), Paraná (48%), Ceará (43%) e Pernambuco (40%).
Para orientar novas estratégias de promoção internacional, o levantamento ouviu mais de 350 operadores de 85 países. Oito em cada 10 entrevistas têm destinos brasileiros no portfólio, mas o território gaúcho, infelizmente, aparece pouquíssimo nessas prateleiras.
Pesquisa anterior
Em 2025, a Embratur elaborou o Plano Brasis com diagnóstico de Estados, estratégias e plano de ação para o setor. A coluna noticiou em primeira mão: Turistas estrangeiros: onde o RS deve buscá-los e para quais cidades trazê-los
E relembre a entrevista: "Ecoturismo é tendência para atrair visitantes internacionais ao RS", diz diretor da Embratur
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)