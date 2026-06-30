Turismo do RS avançou em abril, mas menos do que o país

Desempenho do segmento está 19,9% abaixo de abril de 2014. Camila Hermes / Agencia RBS

As atividades turísticas do Rio Grande do Sul avançaram 2,5% em abril sobre março. Foi o segundo mês consecutivo de crescimento após quatro seguidos de resultado negativo. A média nacional cresceu 4,1%.

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Com o resultado, o turismo gaúcho fica 7,6% acima do patamar de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 19,9% abaixo de abril de 2014, ponto mais alto da série histórica. O monitoramento é feito mensalmente pelo IBGE, cujos dados são consultados pela coluna.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)