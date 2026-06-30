Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Turismo do RS avançou em abril, mas menos do que o país

Está 19,9% abaixo do pico histórico, em 2014

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS