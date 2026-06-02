Transportadora gaúcha abre unidades no Sudeste e contrata telemedicina para motoristas

Caminhões na unidade instalada em Minas Gerais. Tomasi Logística / Divulgação

Transportadora com sede em Lajeado, a Tomasi Logística está abrindo mais duas unidades no país. Uma delas fica em Uberlândia (MG) e a outra em Viana (ES), ambas em espaços alugados em condomínios logísticos. A empresa passará a ter 15 pontos físicos. Além disso, atenderá região metropolitana de Belém (PA).

Segundo o sócio Diego Tomasi, precisam ser preenchidas 35 vagas de emprego para motoristas de carreta truck no Rio Grande do Sul. Isso porque as cargas sairão de Canoas, Estrela e Caxias do Sul.

- Implementamos telemedicina para os motoristas já de olho na NR-1 (norma que trata de riscos de saúde mental nas empresas). Eles e mais três familiares terão atendimento médico e psicológico online disponível 24 horas por dia.

O benefício de saúde também inclui descontos em farmácias, exames clínicos e até assistência residencial para a família ficar tranquila enquanto eles estão na estrada, diz Tomasi.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)