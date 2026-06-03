Temor de ataques: indústria da defesa lidera investimento em IA e é tema do South Summit Madri

South Summit Madri deste ano reuniu diretores de inovação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). South Summit Madri 2026 / Divulgação

Um dos principais temas do South Summit Madri é a indústria da defesa, segmento que, junto com saúde, lidera investimentos em inteligência artificial (IA), segundo a PwC. Vão para áreas críticas, como cibersegurança, sistemas autônomos, análise de dados, proteção de infraestrutura e tecnologias de uso duplo (militar e civil).

O evento reuniu diretores de inovação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que engloba países da Europa e da América do Norte. Recentemente, os Estados Unidos disseram que repensariam sua atuação na instituição ao criticar o investimento da Espanha em defesa, que consideram baixo, e por o país europeu não ter autorizado o uso de suas bases para ataques ao Irã.

A Europa como um todo tem se preocupado com as tensões geopolíticas e o risco de ataques. Teme terrorismo doméstico, mas, principalmente, tem sofrido ameaças da Rússia, já que a Comissão Europeia apoia a Ucrânia. Reportagem do jornal espanhol El País publicou nesta semana “Em Moscou, a União Europeia está sendo equiparada à Alemanha nazista. Uma escalada contra a UE permitiria ao Kremlin mobilizar-se novamente.”

A coluna comentou sobre o assunto durante participação no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira:

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)