Super Quarta de juros, petróleo abaixo de US$ 80, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 17.06

Agenda
É Super Quarta. Tem decisão do Federal Reserve (FED, do banco central norte-americano) e aqui do Banco Central brasileiro sobre as taxas de juro. De novidade, temos a perspectiva de fim da guerra no Irã. Espera-se que a Selic caia a 14,25% ao ano. Está em 14,5%. Acordo para fim da guerra no Irã traz alívio cético em semana de juros
Aliás, pelo mesmo motivo, o preço do petróleo segue em queda e hoje quebrou a barreira dos US$ 80. O barril está em US$ 79.
Prévia do PIB: Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de abril.
Tá na Mesa da Federasul com os pré-candidatos a vice-governador do Rio Grande do Sul.
Apex Partners realiza o fórum Mundo Business Porto Alegre, no Instituto Caldeira.
Pílulas
Dólar subiu 0,49%, para R$ 5,08. Ibovespa caiu 0,45%, aos 169.648 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna