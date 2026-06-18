Sulgás investirá R$ 164 milhões, com expansão aos vales do Rio Pardo e Taquari

Companhia prevê expandir em 84,4 quilômetros rede de gás. ROBERTO FURTADO / Divulgação

Distribuidora de gás do Rio Grande do Sul, a Sulgás anunciará nesta quinta-feira (18) o seu maior investimento. Serão R$ 163,7 milhões. Destaque para a expansão da rede de gás natural com 190 quilômetros entre Triunfo e as cidades de Lajeado e Santa Cruz do Sul. A obra começará em novembro e terá duração de sete a 10 anos. O objetivo é chegar aos vales do Taquari e do Rio Pardo, que têm indústria e comércio fortes, mas foram muito atingidos pela enchente.

A coluna também antecipa que a rede de gás, em 2026, será ampliada em 84,4 quilômetros. O anúncio será no Palácio Piratini, com o CEO da Sulgás, Marcelo Leite, e o governador Eduardo Leite. Será feito também um balanço dos cinco anos da privatização, período no qual foram investidos R$ 484 milhões e o número de clientes subiu de 69 mil para os 122 mil projetados para 2026.

Recentemente, a coluna noticiou a aposta da Sulgás em biometano com um ponto específico em Esteio a uma rede 100% com o gás renovável em Passo Fundo. Relembre: Nova estrutura distribuirá pelo RS gás biometano feito de resíduos urbanos e do agro

A Sulgás foi comprada pela Compass, do Grupo Cosan.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)