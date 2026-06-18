Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Gás natural
Notícia

Sulgás investirá R$ 164 milhões, com expansão aos vales do Rio Pardo e Taquari

Será o maior aporte já feito pela distribuidora, marcando os cinco anos da privatização

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS