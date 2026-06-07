South Summit Madri, R$ 40 milhões em hospital, hangar da Varig, NR-1 e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O destaque do Brasil no South Summit Madri.
- Homenageada pelo rei da Espanha: Luiza Trajano fala de escala 6x1, taxa das blusinhas e bets. Entrevista com Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza (Magalu).
- Rei da Espanha ganha cuia e bomba de chimarrão.
- Melo quer que novo governador segure o South Summit Brazil no RS. Entrevista com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.
- Marcando seus 50 anos, hospital de Porto Alegre investe R$ 40 milhões. Entrevista com Evandro Moraes, CEO e diretor-geral do Hospital São Lucas.
- Hangar que foi da Varig é autorizado a operar com aviões de grande porte. Entrevista com Alcides Conter, vice-presidente de Operações do DTX Group.
- NR-1: fiscalização com foco em saúde mental no trabalho ainda levará de 90 a 120 dias no RS. Entrevista com a auditora-fiscal Bruna de Quadros, chefe da seção de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christian Rafael, Fernando Bortolin e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
No Spotify:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)