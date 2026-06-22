Sob gestão de empresa de 92 anos, hospital está com 120 empregos para reabrir na Região Metropolitana

Hospital prevê voltar a funcionar em setembro em Guaíba, na Região Metropolitana. Rogério Pivetta / Divulgação

Empresa gaúcha de 92 anos, a Círculo Saúde assumiu a gestão do hospital que será reaberto em Guaíba e está com 120 vagas de emprego abertas. Busca profissionais operacionais, de enfermeiros a recepção e administrativos. O salário será o piso da categoria ou mais, dependendo da função. Os selecionados começarão a trabalhar em agosto.

O contrato de gestão foi assinado com a Bem Medical, holding de investidores que comprou a estrutura que havia sido fechada pela Unimed. Muitos médicos da operação anterior já foram convidados a se credenciarem para atuar no pronto atendimento, na internação e no bloco cirúrgico.

Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o diretor de Negócios e Gestão da Saúde do Círculo Saúde, Leno Almeida, atualizou a previsão de abertura para setembro. A implantação ocorrerá em fases ao longo de 10 anos, com novos investimentos a serem feitos.

— Recebemos agora a licença ambiental provisória — contou o diretor.

O hospital atenderá pacientes particulares, beneficiários dos planos do Círculo Saúde e alguns convênios externos. Assim como na Serra, 20% da arrecadação vão para atendimento público. Para isso, são feitas parcerias com Estado e município. É uma instituição filantrópica.

— Viver só de atendimento público é desafiador. A tecnologia cresce e os custos crescem junto. O plano de saúde é o que faz o hospital parar de pé.

Diretor de Negócios e Gestão da Saúde do Círculo Saúde, Leno Almeida. Júlio Soares / Divulgação

A empresa aposta bastante na medicina preventiva, inclusive monitorando as academias e fazendo trabalhos específicos com idosos e fumantes. Curiosidade: tem policlínicas (com especialistas) instaladas dentro de indústrias para cuidar do funcionário desde que entra na empresa.

Interessados nas vagas devem enviar currículo pelo WhatsApp (54) 99985-1193.

A empresa

O Círculo Saúde atua em 80 cidades da serra gaúcha, do Vale do Paranhana, do Vale do Caí e do Litoral Norte. São 145 mil beneficiários e 1,1 mil médicos e prestadores credenciados, além de mais de 1,1 mil funcionários. Oferece planos de saúde, odontológicos e de acidente de trabalho, além de serviços de urgência e emergência, saúde ocupacional e parcerias para descontos em redes de farmácias. Tem 30 hospitais credenciados no Rio Grande do Sul.

Assista à íntegra da entrevista

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)