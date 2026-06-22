Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Saúde
Notícia

Sob gestão de empresa de 92 anos, hospital está com 120 empregos para reabrir na Região Metropolitana

Comprada por investidores gaúchos, estrutura será implementada em fases ao longo de 10 anos

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