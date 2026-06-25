Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Sete em cada 10 gaúchos apoiam fim da escala 6x1; veja por regiões

A pesquisa também mostra recortes por renda, religião, idade, homens e mulheres

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