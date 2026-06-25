Sete em cada 10 gaúchos apoiam fim da escala 6x1; veja por regiões

Segmento de restaurantes tem funcionários na escala 6x1, Renan Mattos / Agencia RBS

No Rio Grande do Sul, 71,5% são favoráveis ao fim da escala 6x1. É uma parcela muito semelhante à média nacional, de 72%. Aqui, 20% são contra, abaixo dos 24% do país. Os demais não sabem avaliar.

O Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO) também analisa as respostas por região. A aprovação do fim da escala é maior em Porto Alegre (80,6%) e nas regiões de Pelotas (77,8%) e Metropolitana (74,1%). Por outro lado, a contrariedade é maior na região de Santa Maria (35,2%) e Santa Cruz do Sul (30%).

— Os dados mostram amplo apoio dos gaúchos à redução da jornada de trabalho e ao fim da escala 6x1, indicando receptividade a pautas ligadas à qualidade de vida, descanso e valorização do trabalhador — observa a cientista social e política Elis Radmann, diretora do IPO.

O apoio é maior entre mulheres e também entre jovens, segmento mais conectado a mudanças nas relações de trabalho e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, acrescenta Elis. Já a resistência à proposta aumenta com a faixa etária, o que reflete maior preocupação com impactos econômicos e apoio a modelos tradicionais de trabalho.

Quem tem renda menor também apoia a redução da jornada. Ateus, agnósticos, pessoas sem religião ou com outras são mais favoráveis do que católicos e evangélicos. Veja as tabelas detalhadas abaixo.

Assista à entrevista:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)