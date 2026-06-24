"Se estar com as contas em dia fosse exigência no Tinder, metade tinha que cair fora", diz economista

— Se estar com as contas em dia fosse exigência no Tinder, metade tinha que cair fora — brinca (mas falando bem sério) a economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patricia Palermo, para alertar que metade da população está inadimplente. O Tinder é um aplicativo de paquera.