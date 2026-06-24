Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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"Se estar com as contas em dia fosse exigência no Tinder, metade tinha que cair fora", diz economista

É uma "brincadeira séria" para alertar que metade da população adulta está inadimplente

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