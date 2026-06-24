"Se estar com as contas em dia fosse exigência no Tinder, metade tinha que cair fora", diz economista

— Se estar com as contas em dia fosse exigência no Tinder, metade tinha que cair fora — brinca (mas falando bem sério) a economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patricia Palermo, para alertar que metade da população está inadimplente. O Tinder é um aplicativo de paquera.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br) Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)