Sai edital do estudo das ferrovias do Sul para ser contraponto da proposta federal

Ferrovias estão sucateadas, principalmente no RS e em SC. André Ávila / Agencia RBS

Publicado edital para contratar empresa que fará estudo para um sistema integrado de ferrovia da Malha Sul. A ideia é que o material subsidie o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), que é contrário ao fatiamento em três lotes proposto pelo governo federal para o leilão por receio de que nem todos terão interessados.

A escolha da consultoria combinará técnica e preço, mas não foi informado orçamento disponível. O Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abrirá a documentação em 17 de agosto. O primeiro resultado é para sair em 60 dias e demais escalonados ao longo dos meses seguintes. O trabalho inclui analisar o estudo da Infra SA, usado pela União para propor a divisão em lotes.

Há o receio quanto a prazos para uso do resultado do estudo. A nova concessão do governo federal tem audiências públicas marcadas para o mês de julho já e o período de contribuições termina em 10 de agostou, ou seja, não haveria nem tempo para a empresa fazer o estudo do Sul.

O leilão está previsto para dezembro de 2026, mas deve demorar um pouco mais para sair. A concessão à Rumo vencerá em fevereiro de 2027, mas será estendida por dois anos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)