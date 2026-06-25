RS fica de fora do novo investimento de R$ 3,5 bi da GM no Brasil

Na unidade de Gravataí, empresa produz três modelos de carro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul ficou de fora da nova leva de investimentos anunciados pela General Motors (GM). A montadora norte-americana informou ao governo federal um aporte de R$ 3,5 bilhões nas suas indústrias instaladas no país. Questionando pela coluna, porém, a empresa afirma que o montante irá todo para São Paulo.

O dinheiro será para modernizar e ampliar fábricas. O plano é fabricar carros híbridos, movidos a combustão e eletricidade.

Há um boato – quase uma expectativa antiga – de que a GM pudesse fabricar híbridos também no complexo de Gravataí. A empresa, no entanto, não confirma a informação.

Na unidade gaúcha, a montadora produz três modelos. Onix e Onix Plus são os mais antigos e enfrentam queda nas vendas nos últimos anos. Para recuperar mercado, foram remodelados em investimento recente na operação. Ainda com o mesmo objetivo foi lançado há algumas semanas o modelo Sonic. Todos, porém, são veículos a combustão.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)