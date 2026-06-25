Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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RS fica de fora do novo investimento de R$ 3,5 bi da GM no Brasil

Montadora planeja fabricar carros híbridos, um desejo que se tinha para a operação gaúcha

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