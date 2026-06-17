Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crise no campo
Notícia

Resistência do produtor a renegociar dívida deixa R$ 3 bi fora do Plano Safra e do PL 5122, alerta Banrisul: "Agro vai parar"

O banco está chamando clientes para rolar os contratos por quatro anos com o juro original, melhorando depois as condições se o projeto de lei passar no Congresso

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