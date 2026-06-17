Resistência do produtor a renegociar dívida deixa R$ 3 bi fora do Plano Safra e do PL 5122, alerta Banrisul: "Agro vai parar"

Nunca antes a coluna viu o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, tão preocupado com algo como está com o endividamento rural. O executivo alerta que produtores estão adiando pagamentos e acertos com os bancos à espera de que seja aprovado no Congresso o projeto de lei (PL 5.122) da renegociação das dívidas. Porém, há risco de que muitos deles não se enquadrem exatamente por isso, alertam Lemos e o superintendente-executivo de Agronegócios, Robson Oliveira Santos.

No caso de dívidas de custeio, poderão acessar a renegociação, caso aprovado o PL, contratos inadimplentes em 30 de abril e operações com pagamento em dia, mas em busca de condições melhores. A regra é por dívida, não por produtor, que pode ter mais de uma. Porém, muitas contas estão para vencer em junho, julho e agosto, meses tradicionais de tomada de crédito e renegociação. São de rolagens de dívidas de safras anteriores a de 2025/2026, que não entra no PL.

Para se ter uma ideia, no caso do Banrisul, há R$ 7 bilhões de custeio que se enquadram na renegociação do PL. Somente R$ 200 milhões estavam atrasados em 30 de abril. Enquanto isso, R$ 3 bilhões estão para vencer agora e os produtores estão resistindo a renegociar.

— Assim, o agro gaúcho vai parar, pois, inadimplentes, eles também não terão acesso ao crédito do Plano Safra. Os produtores precisam procurar seus bancos, seja o Banrisul ou outro, para renegociar. No nosso caso, estamos propondo rolar por quatro anos com o mesmo juro. Se aprovado o PL, adequaremos depois às condições melhores, mas precisamos evitar que o produtor fique de fora — enfatiza Lemos, explicando a força-tarefa que está sendo mobilizada.

No caso de dívidas de investimento, é mais restrito ainda, avisam os executivos. Só poderá renegociar pelo PL dívida que estava inadimplente em 30 de abril. As demais não se enquadrarão.

E reforçando: dívidas da safra 2025/2026 não poderão ser renegociadas pelo PL que tramita no Congresso. O texto foi aprovado no Senado e voltou à Câmara dos Deputados por ter sido alterado. Enfrenta resistência do governo federal devido ao impacto fiscal. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho, encampa uma mobilização para que não seja taxado de "bomba fiscal".

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