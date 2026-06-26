"Reset" de senha do gov.br domina nos 9 mil atendimentos do balcão do Tudo Fácil

Desde abril, unidades do Tudo Fácil tem balcão específico do gov.br. Paloma Fleck / Divulgação

Perrengues do cidadão com a senha do gov.br dominam no balcão específico do serviço nas unidades do Tudo Fácil. O espaço iniciou em abril e, até o final de maio, já foram 8.880 atendimentos. Segundo a Secretaria Estadual do Planejamento, são basicamente para "resetar" a senha, ou seja, criar uma nova. Os motivos são diversos, de esquecimento a troca de celular e roubo do equipamento.

Como já se sabe, a próxima unidade do Tudo Fácil ficará em Tramandaí, no Litoral, que começará a atender a população na semana que vem. Um caso emblemático foi o do Canoas Shopping, que duplicou o movimento no centro de compras e tem forte procura de pessoas que perderam documentos ainda na enchente.

No geral, o Tudo Fácil superou 3 milhões de atendimentos no Rio Grande do Sul desde 2023. Tem unidades físicas e móveis, além de canais online.

Próxima unidade do Tudo Fácil ficará em Tramandaí, no Litoral, e abrirá na semana que vem. Rodrigo Rodrigues / Divulgação

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