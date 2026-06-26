"Reset" de senha do gov.br domina nos 9 mil atendimentos do balcão do Tudo Fácil

Perrengues do cidadão com a senha do gov.br dominam no balcão específico do serviço nas unidades do Tudo Fácil. O espaço iniciou em abril e, até o final de maio, já foram 8.880 atendimentos. Segundo a Secretaria Estadual do Planejamento, são basicamente para "resetar" a senha, ou seja, criar uma nova. Os motivos são diversos, de esquecimento a troca de celular e roubo do equipamento.
Como já se sabe, a próxima unidade do Tudo Fácil ficará em Tramandaí, no Litoral, que começará a atender a população na semana que vem. Um caso emblemático foi o do Canoas Shopping, que duplicou o movimento no centro de compras e tem forte procura de pessoas que perderam documentos ainda na enchente.
No geral, o Tudo Fácil superou 3 milhões de atendimentos no Rio Grande do Sul desde 2023. Tem unidades físicas e móveis, além de canais online.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)