Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Região Metropolitana
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Renner abrirá loja em prédio de antigo supermercado Nacional

Recentemente, a varejista também acertou a instalação em ponto que era da Americanas em shopping de Porto Alegre

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