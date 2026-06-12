Renner abrirá loja em prédio de antigo supermercado Nacional

Ponto está sem operação há pouco mais de um ano. Google Maps / Reprodução

A rede de varejo Lojas Renner abrirá uma unidade no prédio onde ficava um supermercado Nacional em Viamão, na Região Metropolitana, fechado há pouco mais de um ano. O ponto fica na Rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral, 395, no centro da cidade. O CEO Fabio Faccio informou que o plano é inaugurar a loja em julho de 2027.

Recentemente, a Lojas Renner definiu também a instalação de uma unidade no espaço deixado pela Americanas no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Neste caso, a inauguração será ainda em 2026.

CEO da Lojas Renner, Fabio Faccio estima que loja abrirá em julho de 2027. Jefferson Botega / Agencia RBS

O plano da gigante do varejo é abrir mais de 50 lojas neste ano. É uma aceleração, pois foram inauguradas 34 unidades em 2025. A Lojas Renner, que mantém sua sede em Porto Alegre, teve, agora em 2026, um lucro recorde para um primeiro trimestre, de R$ 257,3 milhões. Foi 16,4% maior do que no mesmo período do ano passado.





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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)