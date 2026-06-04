Rei da Espanha ganha cuia e bomba de chimarrão no South Summit Madri

Momento no qual o rei da Espanha, Filipe VI, recebe o presente gauchesco. Marcelo Viola / Divulgação Prefeitura de Porto Alegre

No South Summit Madri, aqui na Espanha, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entregou uma cuia e uma bomba de chimarrão ao rei da Espanha, Filipe VI. Prometeu que, da próxima vez, levará uma erva do Mercado Público da capital gaúcha.

O rei participou de programações no evento nesta quinta-feira (4). Entre elas, entregou uma homenagem à varejista brasileira Luiza Trajano. Depois, a fundadora do South Summit, Maria Benjumea, o levou até o estande do Rio Grande do Sul.

A lembrar: o governador Eduardo Leite presenteou o rei em 2021 com um pandeiro.

Obras

Mais cedo, Melo pediu à coluna para provocar os "empresários bons e sérios" a participarem da concorrência para fazer obras contra enchente na região do aeroporto de Porto Alegre. Quer evitar "picaretas", como diz, que podem atrasar o processo, que é emergencial. Como o colunista Jocimar Farina noticiou, vencerá a disputa quem prometer o serviço pelo menor valor, a partir de R$ 27,66 milhões.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)