Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Rede familiar constrói supermercado de R$ 15 milhões na Região Metropolitana

Sua primeira loja é conhecida pelo açougue com carne de criação própria

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