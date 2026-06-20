Rede familiar constrói supermercado de R$ 15 milhões na Região Metropolitana

A rede Barcellos abrirá seu segundo supermercado no centro de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A grande estrutura na RS-040 é vista por quem passa pela rodovia que corta a cidade. O investimento foi de R$ 15 milhões, abrindo 130 empregos diretos e outros 130 indiretos.
Com 6 mil metros quadrados e 100 vagas de estacionamento, a loja terá também um restaurante. A inauguração está marcada para 9 de julho. A data, aliás, marca os 45 anos da empresa familiar.
O primeiro supermercado fica em Águas Claras, também em Viamão. É conhecido pelo açougue com carne de criação própria e padaria com fabricação diária. Também tem restaurante. Bruna de Oliveira Goulart é sócia-diretora.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)