Rede familiar constrói supermercado de R$ 15 milhões na Região Metropolitana

A rede Barcellos abrirá seu segundo supermercado no centro de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A grande estrutura na RS-040 é vista por quem passa pela rodovia que corta a cidade. O investimento foi de R$ 15 milhões, abrindo 130 empregos diretos e outros 130 indiretos.

Com 6 mil metros quadrados e 100 vagas de estacionamento, a loja terá também um restaurante. A inauguração está marcada para 9 de julho. A data, aliás, marca os 45 anos da empresa familiar.

O primeiro supermercado fica em Águas Claras, também em Viamão. É conhecido pelo açougue com carne de criação própria e padaria com fabricação diária. Também tem restaurante. Bruna de Oliveira Goulart é sócia-diretora.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)