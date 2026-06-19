Projeto de R$ 50 milhões prevê "shopping a céu aberto" e lotes residenciais na RS-115

Empreendimento deverá ser erguido no entorno da Havan, instalada em Taquara. Frizzo / Divulgação

A urbanizadora Frizzo planeja construir um centro comercial em formato de "shopping a céu aberto" em Taquara, no Vale do Paranhana, às margens da RS-115. Incluindo uma parte residencial, o empreendimento, que ainda depende de aprovação da prefeitura, prevê investimento de R$ 50 milhões na fase de obras e tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027. Ainda não há imagens do projeto.

A área tem 65 hectares para serem divididos em até 850 lotes, residenciais e comerciais. Também está previsto um parque de 66 mil metros quadrados e uma Área de Preservação Permanente (APP) de 100 mil metros quadrados. A obra abrirá 150 empregos.

O complexo ficaria no entorno da Havan inaugurada recentemente. A urbanizadora quer a loja como uma de suas "âncoras". A Frizzo também negocia uma operação da Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

— Vemos demanda por empreendimentos mais organizados e que, além de apenas um terreno residencial, tenham lazer, serviços e comércio — diz o sócio-diretor Rossano Frizzo.

A Frizzo tem 38 anos de mercado e já fez 30 empreendimentos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)