Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

65 hectares
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Projeto de R$ 50 milhões prevê "shopping a céu aberto" e lotes residenciais na RS-115

A ideia é fazer a construção no entorno da loja da Havan inaugurada recentemente

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