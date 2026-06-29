Projeto de lei prevê isenção de ICMS para compra de veículo por motoboy e motorista de aplicativo no RS

A alíquota atual de ICMS no RS é de 17% para motos e carros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dois projetos de lei foram protocolados na Assembleia Legislativa propondo isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para compra de carros novos por motoristas de aplicativo e de motocicletas novas por motoboys. A alíquota atual é de 17%. O autor é o deputado estadual Juvir Costella (MDB).

Em ambos os casos, o motorista não poderá ter comprado veículo com isenção do imposto nos últimos dois anos. Será limitado a um carro ou moto por profissional autônomo. Valerá para motocicletas de até 170 cilindradas.

Está marcado para esta quarta-feira (1º) um evento para apresentar os projetos, antecipados à coluna. Para valerem, os PLs precisam ser aprovados na Assembleia e sancionados pelo governo do Estado.

Deputado estadual Juvir Costella (MDB) foi, até recentemente, secretário de Transportes e Logística do RS. Secretaria de Logística e Transportes / Divulgação

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