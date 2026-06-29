Projeto de lei prevê isenção de ICMS para compra de veículo por motoboy e motorista de aplicativo no RS

Dois projetos de lei foram protocolados na Assembleia Legislativa propondo isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para compra de carros novos por motoristas de aplicativo e de motocicletas novas por motoboys. A alíquota atual é de 17%. O autor é o deputado estadual Juvir Costella (MDB).
Em ambos os casos, o motorista não poderá ter comprado veículo com isenção do imposto nos últimos dois anos. Será limitado a um carro ou moto por profissional autônomo. Valerá para motocicletas de até 170 cilindradas.
Está marcado para esta quarta-feira (1º) um evento para apresentar os projetos, antecipados à coluna. Para valerem, os PLs precisam ser aprovados na Assembleia e sancionados pelo governo do Estado.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)