Projeto de lei prevê destinar até 5% de ICMS a hidrovias no RS

Um novo projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa propõe a criação de um programa voltado a hidrovias, que inclui a destinação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por empresas para investimentos no que a coluna chama de "estradas de água". A proposta é do deputado estadual Juvir Costella (MDB), que diz haver chance de aprová-la ainda em 2026.
A iniciativa é chamada de Programa de Acesso e de Infraestrutura Hidroviária do Rio Grande do Sul (PAIH/RS). As empresas poderiam destinar o imposto até um limite de 5% da arrecadação anual do Estado. O projeto cita que há 38 municípios com canais navegáveis já ou com rios com potencial de tê-los.
Costella foi, até recentemente, secretário Estadual de Transportes e Logística. Na sua gestão, conseguiu-se destinar à dragagem de hidrovias R$ 731 milhões do Funrigs, fundo criado com recursos da suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União após a enchente.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)