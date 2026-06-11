Projeto de lei prevê destinar até 5% de ICMS a hidrovias no RS

Canais de navegação prejudicados pela enchente de 2024 receberam recursos para dragagem. Jürgen Mayrhofer / Secom/Divulgação

Um novo projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa propõe a criação de um programa voltado a hidrovias, que inclui a destinação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por empresas para investimentos no que a coluna chama de "estradas de água". A proposta é do deputado estadual Juvir Costella (MDB), que diz haver chance de aprová-la ainda em 2026.

A iniciativa é chamada de Programa de Acesso e de Infraestrutura Hidroviária do Rio Grande do Sul (PAIH/RS). As empresas poderiam destinar o imposto até um limite de 5% da arrecadação anual do Estado. O projeto cita que há 38 municípios com canais navegáveis já ou com rios com potencial de tê-los.

Costella foi, até recentemente, secretário Estadual de Transportes e Logística. Na sua gestão, conseguiu-se destinar à dragagem de hidrovias R$ 731 milhões do Funrigs, fundo criado com recursos da suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União após a enchente.

Deputado estadual Juvir Costella (MDB) foi, até recentemente, secretário de Transportes e Logística do RS. Secretaria de Logística e Transportes / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)