Prévia da inflação, dólar em alta, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 24.06

Agenda

IBGE divulga nesta quinta-feira (25):

Prévia da inflação oficial: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (junho) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (2º trimestre)

(dados para Brasil e regiões metropolitanas*)* Nove regiões metropolitanas, inclusive a de Porto Alegre, além de Brasília e do município de Goiânia.

(dados para Brasil e regiões metropolitanas*)* Nove regiões metropolitanas, inclusive a de Porto Alegre, além de Brasília e do município de Goiânia. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (2024)

(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios)

Bolsas mundiais sobem nesta quarta-feira (24) após queda forte puxada por desvalorização de ações de tecnologia.

Banco Central divulga o fluxo cambial.

Ministro da Fazenda, Dario Durigan cumpre agenda na China, incluindo participação no Fórum Brasil-China sobre Finanças Verdes.

Sondagem do Consumidor, calculada pela FGV.

Diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Moraes ganhou o prêmio 100 Mais Influentes da Saúde. Relembre entrevista recente: "Medicina está mais cara, sociedade mais doente e preciso qualificar tratamentos", diz diretor de hospital de 50 anos

O Rio Grande do Sul conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a nota máxima (A) no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Passou da 17ª posição em 2025 para a 7ª colocação neste ano.

Tá na Mesa da Federasul com o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda.

Fiergs realiza o evento Indústria Tri Consciente, de educação ambiental.

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Pílulas

Dólar subiu 0,88%, para R$ 5,18. Ibovespa subiu 0,52%, aos 171.249 pontos.

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