Presidenciáveis falam à indústria, guerras, dólar, Ibovespa e mais economia 22.06

Agenda

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza, em Brasília, o evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, que reunirá pré-candidatos à Presidência da República. Confirmaram os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). A coluna acompanha a convite da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), que trouxe uma comitiva de 25 pessoas, com ampla participação da diretoria. O presidente Claudio Bier comanda o grupo.

Petróleo começa a semana em queda de 1%, com o barril a US$ 79.

Estados Unidos e Irã registraram avanços nas negociações realizadas na Suíça e definiram um prazo de até 60 dias para buscar um acordo abrangente. As partes também concordaram em criar mecanismos para manter o diálogo e reduzir as tensões no Líbano.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, aceitou uma oferta do presidente Lula para ajudar na negociação de um acordo de paz para a guerra da Rússia na Ucrânia.

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia.

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Pílulas

Dólar caiu 0,17%, para R$ 5,16. Ibovespa subiu 0,03%, aos 168.334 pontos.

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