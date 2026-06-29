Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Análise

Preocupa o RS ter ficado fora do investimento da GM em híbridos no Brasil

Montadora anunciou R$ 3,5 bilhões, que irão apenas para São Paulo 

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