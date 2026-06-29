Preocupa o RS ter ficado fora do investimento da GM em híbridos no Brasil

Complexo da GM em Gravataí produz três modelos de carros. Todos a combustão. Chevrolet,Divulgação

Preocupou leitores, empresários e políticos o Rio Grande do Sul ter ficado de fora dos R$ 3,5 bilhões do novo investimento anunciado pela GM para o Brasil. A montadora colocará tudo em São Paulo, com foco na fabricação de carro híbrido, conforme noticiou a coluna ainda na semana passada. O complexo gaúcho ficará com seus modelos a combustão, o que vai contra a tendência mundial da indústria automotiva.

Uma boa fonte diz que a GM considera que, como está, a fábrica do Rio Grande do Sul deixaria de ser útil em três anos. Porém, na montadora norte-americana, planos e executivos mudam com frequência.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)