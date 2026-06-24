Preços de itens de festa junina variam até 300% em Porto Alegre

A diferença de preços de produtos típicos de festa junina chega a 300%, mostra pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). É o caso da bandeirinha, que pode custar de R$ 4,99 a R$ 19,99. Em segundo lugar nas discrepâncias, está o chapéu de palha, com preços entre R$ 6,89 e R$ 11,85, ou seja, diferença de 131%. No quentão e no bolo de milho, os valores variam 122%. Pesquisa ajuda a economizar no São João, mostra a tabela do levantamento, que considera onze itens.