Postos relatam restrição para comprar gasolina: "Não vai faltar, mas não tem à vontade"

Sem contrato de fornecimento, os chamados postos sem bandeira ou "de bandeira branca" estão com dificuldades de comprar gasolina. O apontamento é do presidente do sindicato que representa as revendas, o Sulpetro-RS, Fabrício Severo Braz, que consultou empresários do setor após o relato de leitores da coluna de reajustes em torno de 10% no preço da gasolina nesta quinta-feira (18).

- Com a dificuldade para obter produtos, estão pagando preços mais elevados. As companhias ainda mantêm algumas restrições de oferta e estão aumentando as importações para suprir a demanda do país - complementou.

O mesmo é apontado pelo presidente da distribuidora RodOil, Roberto Tonietto, que confirma que há restrição de gasolina para venda.

- Não vai faltar produto, mas não tem gasolina à vontade. As grandes redes acabam priorizando postos das suas bandeiras.

A situação leva ao corte nos pedidos dos postos de bandeira branca, que estariam reajustando preços como repasse do aumento do valor pelo fornecedor e porque há menos combustível para vender. Outras fontes da coluna também disseram que a perspectiva de que o fim da guerra do Irã baixe mais os preços da gasolina no Exterior está levando ao adiamento das importações.

Não houve reajuste recente nas refinarias da Petrobras. O único aumento feito desde que a guerra começou foi compensado por subvenção do governo federal. O preço subiu para importação, já que o Brasil não produz todo o combustível que consome. Mas mesmo o valor do combustível no Exterior caiu bastante na última semana. Já o etanol até subiu, mas pouco. O tipo anidro é misturado na gasolina por determinação de lei.

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