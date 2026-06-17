Por que o reajuste da tarifa de energia da RGE será o triplo da inflação

O reajuste da tarifa de energia da RGE neste ano será o triplo da inflação. O aumento médio de 16,06% foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Vale a partir de sexta-feira (19), aparecendo na conta de luz seguinte. No meio do ano passado, a empresa, do grupo CPFL, já teve um aumento forte, de 14%. São 3,19 milhões clientes no Rio Grande do Sul.

Por que um reajuste tão alto? A Aneel citou os componentes financeiros convencionais e o aumento nos custos para transporte e compra de energia elétrica. De mais impactante e fora da curva, tem os encargos setoriais. Neles, entram políticas públicas que pesam na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), como subsídios a renováveis e ampliação da tarifa social, feita pelo governo Lula no segundo semestre do ano passado e que também pesou para o 23,50% da CEEE Equatorial.

E tem ainda um fator local, que é o repasse que ainda ocorre do reajuste não aplicado em 2024 devido à enchente. Relembra a Aneel: "entre os meses de junho e agosto manteve as tarifas vigentes desde 2023 e posteriormente aprovou reajuste com variação média nula até junho de 2025." A recomposição seguirá ocorrendo até 2027.

Reajustes RGE:

Médio: 16,06%

Residências: 14,97%

Baixa tensão: 14,93%

Alta tensão: 19,02%

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