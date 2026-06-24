Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Startup de saúde
Notícia

Plataforma dará desconto em exames, consultas e procedimentos em três hospitais de Porto Alegre

Os valores ficam até 70% menores para os usuários, que também têm acesso a telemedicina

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