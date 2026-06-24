Plataforma dará desconto em exames, consultas e procedimentos em três hospitais de Porto Alegre

Startup da área da saúde, Tuo+ está com 10 mil clientes. Tuo+ / Divulgação

Plataforma gaúcha com descontos em serviços de saúde, a Tuo+ fechou parceria com os hospitais Moinhos de Vento, Santa Casa e Divina Providência. Na prática, seus usuários passarão a pagar menos por consultas, exames e procedimentos. Para as instituições, aumenta o número de clientes/pacientes que pagam pelo serviço, ainda que em valor menor.

— Ocupa capacidade ociosa, aumenta fluxo de pacientes particulares e aproxima hospitais de quem não tem plano de saúde, mas busca acesso à rede privada quando precisa — diz o CEO Fábio Hagime.

CEO da Tuo+, Fábio Hagime explica que o hospital ganha ao usar capacidade ociosa. Tuo+ / Divulgação

A "healthtech" (startup da área de saúde) está com 10 mil usuários. A intenção é saltar a 100 mil clientes em um ano. A mensalidade da Tuo+ vai de R$ 39,90 a R$ 79,90. Também dá acesso à telemedicina, seguros e linhas de crédito. Há 900 médicos credenciados, cinco hospitais e cem clínicas.

Exemplos de descontos enviados por Hagime:

Até 40% em consultas com especialidades demandadas, como clínico geral, ginecologia, ortopedia.

em consultas com especialidades demandadas, como clínico geral, ginecologia, ortopedia. Nos exames de imagem, como ultrassonografia, mamografia, tomografia e ressonância magnética, desconto até 30% .

. Desconto de até 70% nos laboratoriais, incluindo exames de sangue de rotina e check-ups preventivos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)