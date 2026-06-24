Plataforma dará desconto em exames, consultas e procedimentos em três hospitais de Porto Alegre

Plataforma gaúcha com descontos em serviços de saúde, a Tuo+ fechou parceria com os hospitais Moinhos de Vento, Santa Casa e Divina Providência. Na prática, seus usuários passarão a pagar menos por consultas, exames e procedimentos. Para as instituições, aumenta o número de clientes/pacientes que pagam pelo serviço, ainda que em valor menor.
— Ocupa capacidade ociosa, aumenta fluxo de pacientes particulares e aproxima hospitais de quem não tem plano de saúde, mas busca acesso à rede privada quando precisa — diz o CEO Fábio Hagime.
A "healthtech" (startup da área de saúde) está com 10 mil usuários. A intenção é saltar a 100 mil clientes em um ano. A mensalidade da Tuo+ vai de R$ 39,90 a R$ 79,90. Também dá acesso à telemedicina, seguros e linhas de crédito. Há 900 médicos credenciados, cinco hospitais e cem clínicas.
Exemplos de descontos enviados por Hagime:
- Até 40% em consultas com especialidades demandadas, como clínico geral, ginecologia, ortopedia.
- Nos exames de imagem, como ultrassonografia, mamografia, tomografia e ressonância magnética, desconto até 30%.
- Desconto de até 70% nos laboratoriais, incluindo exames de sangue de rotina e check-ups preventivos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)