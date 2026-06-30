Plano Safra, petróleo, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 30.06

Agenda

Governo federal lança o Plano Safra 2026/27, com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o ministro da Agricultura, André de Paula. Já o presidente Lula participa da sessão Plenária da 68ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, Países Associados e Convidados Especiais.

Petróleo em estabilidade. O barril é cotado em torno de US$ 73.

Ministério do Trabalho divulga os dados de criação de emprego formal com o Caged de maio.

Os Estados Unidos também divulgarão informações sobre mercado de trabalho.

IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação (maio).

Prazo para pagar IPVA 2026 termina hoje no Rio Grande do Sul. Quem parcelou precisa pagar a sexta prestação do imposto.

Receita Federal paga o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026, referente ao mês de junho. O crédito bancário será realizado ao longo do dia.

Pré-candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza (MDB) participa da reunião de diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Das 10h às 12h.

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Pílulas

Dólar subiu 0,15%, para R$ 5,17. Ibovespa caiu 0,05%, aos 173.205 pontos.

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