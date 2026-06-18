Pimenta rebate crítica de Leite

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS). Lauro Alves / Agencia RBS

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), rebateu as críticas do governador Eduardo Leite de que o governo federal "gasta muito, mas acha que atender produtores rurais é bomba fiscal" ao tratar da resistência ao PL 5.122, da renegociação de dívidas do agronegócio. O projeto de lei foi aprovado no Senado e voltou à Câmara, mas o Ministério da Fazenda diz que exigirá R$ 140 bilhões, o que gera dúvidas se será implementado ainda que aprovado pelo Congresso. Pimenta, portanto, discorda que este PL seja a solução para a crise no campo.

— Leite prefere fazer política do que trabalhar por uma solução, por um projeto que resolva o problema dos agricultores.

Sobre a prorrogação da suspensão da dívida com a União (que permitiu a criação do Funrigs para financiar obras de reconstrução), Pimenta diz ser favorável, mas que tenha objetivos definidos. Leite está propondo que o recurso seja destinado à irrigação para evitar o impacto de estiagens.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)