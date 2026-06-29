PIB do RS, felicidade do gaúcho, fraudes em bancos, crise da Cotribá e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O que fez o RS crescer mais do que SC e PR no primeiro trimestre de 2026. Entrevista com Juliana Trece, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).
- Gaúcho é menos feliz no trabalho e mais solitário, mas se exercita mais e exalta a família. Entrevista com Renata Rivetti, pesquisadora da ciência da felicidade e responsável pelo "Mapa da felicidade real no Brasil", feito em parceria com o Instituto Ideia.
- Master e Digimais: dúvidas lançadas sobre o sistema financeiro e farra de CDBs. Entrevista com Marcio Aguilar, presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial-Factoring do Rio Grande do Sul (Sinfac-RS).
- Enquanto lida com dívida de R$ 1,4 bi, cooperativa começa a pagar rescisão de funcionários demitidos.
- Projeto de R$ 50 milhões prevê "shopping a céu aberto" e lotes residenciais na RS-115. Entrevista com Rossano Frizzo, sócio-diretor da urbanizadora Frizzo.
- Após voltar a ranking mundial, hotel de Gramado quer tirar do papel projetos em SC e SP. Entrevista com Jonas Caliari Tomazi, sócio do Colline de France.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christan Raphael e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
No Spotify:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)