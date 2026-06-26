Petróleo despenca: preços de gasolina, diesel e passagens aéreas cairão também?

Gasolina e diesel seguem na casa dos R$ 6. Ariéli Ziegler / Agência RBS

O petróleo engata uma queda desde a reabertura do Estreito de Ormuz após acordo entre Estados Unidos e Irã. O barril se aproxima dos US$ 72, o patamar de um dia antes do início da guerra. Lembrando que, no auge do conflito, se aproximou dos US$ 130.

A pergunta é: os combustíveis cairão? Devem cair um pouco, sim. O diesel subiu mais de 10% nos últimos quatro meses no Rio Grande do Sul. A gasolina avançou menos, cerca de 3%. São ajustes provocados pelo combustível importado, que acompanhou parte da disparada nos preços no mercado internacional. Os valores chegaram a ficar 80% superiores aos praticados pela Petrobras aqui no Brasil. Agora estão "apenas" 30% acima, porque o petróleo caiu.

O governo federal lançou mão de redução de impostos e subvenções para evitar aumento de preço ao consumidor. Conseguiu compensar os reajustes nas refinarias da Petrobras e parte do valor de importação. Apesar de terem subido nas bombas, gasolina e diesel seguem na casa dos R$ 6.

Agora, como o barril voltou ao patamar anterior, o governo deve suspender as medidas, inclusive a isenção dada ao querosene, em vigor até final de julho. Mas somente o fará se o petróleo não subir, porque os preços das passagens aéreas influenciam aviação e atingem as companhias que ainda finalizam sua reestruturação após a crise da pandemia.

Preços de passagens costumam subir em época de férias, mas se querosene recuar, podem cair ainda mais. No acumulado de 2026, estão com queda superior a 5% no Rio Grande do Sul, conforme o Iepe (Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da UFRGS).

Resumindo: a perspectiva é de queda sim, mas não tão intensa. E por quê? Porque o aumento também não foi tão forte quando seria se não houvesse intervenção do governo federal. Normalmente, essa contenção já ocorreria, ainda mais em ano de eleição, quando se foge a inflação.

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