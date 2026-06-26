Petróleo, desemprego, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 26.06

Agenda
Petróleo acelera queda para quase 3%, com o barril a US$ 72.
Banco Central (BC) divulga a Pesquisa Firmus do 2º trimestre de 2026. O levantamento capta a percepção de empresas não financeiras sobre a situação de seus negócios e sobre variáveis econômicas que influenciam suas decisões
IBGE divulga taxa de desemprego: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Dados do Brasil em maio.
Ações da Braskem desabaram após buscar proteção temporária contra cobranças de credores financeiros.
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulga a carga de energia e a previsão de chuvas.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump reiterou que o dinheiro de fundos congelados do Irã será desbloqueado para comprar produtos agrícolas de agricultores para reabastecer o mercado iraniano após a guerra no Oriente Médio.
Pílulas
Dólar caiu 0,44, para R$ 5,17. Ibovespa subiu 0,87%, aos 171.990 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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