Para expandir no interior do RS, QuintoAndar procura 220 corretores, fotógrafos e vistoriadores

Cerca de 70% dos postos de trabalho são destinados a corretores de imóveis. QuintoAndar / Divulgação

Plataforma de anúncio de imóveis, o QuintoAndar precisa de 220 corretores de imóveis, fotógrafos e vistoriadores no Rio Grande do Sul. Não é vínculo CLT. A procura faz parte da expansão no Interior, em cidades como Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Bagé e Bento Gonçalves. A empresa está investindo R$ 4 milhões, a maior parte em publicidade para proprietários cadastrarem seus imóveis.

Para corretor, precisa registro ativo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). É paga comissão sobre contratos de aluguel fechados, que pode chegar a 40% quando o cliente é levado à plataforma pelo próprio corretor. Quando o imóvel já está no QuintoAndar, é 20%.

Fotógrafos e vistoriadores são pagos por serviço. A empresa não divulga os valores. As funções exigem CNPJ ativo e regularizado, além de equipamentos próprios, como câmera profissional, celular e medidor de tensão elétrica.

— Não há meta porque é parceiro autônomo. Temos, sim, critérios de performance. Se a qualidade for baixa, deixa de ser credenciado — explica a líder de operações do QuintoAndar, Camila Cardoso.

Cadastros pelos links: corretores, fotógrafos, e vistoriadores.

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