O que o ministro dos Transportes diz sobre as três pontes para ligar RS e Argentina

Hoje, travessia entre os municípios de Porto Mauá e Alba Posse, Tiradentes do Sul e El Soberbio e Itaqui e Alvear é feita por balsa. Vilson Winkler / Divulgação

Durante entrevista do ministro dos Transportes, George Santoro, ao Gaúcha Atualidade, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, questionou, por meio da coluna, sobre o andamento da comissão Brasil-Argentina que trata de três pontes que ligariam o Rio Grande do Sul ao país vizinho. Afirmou que o governo do Estado pagou a Caixa Econômica Federal (CEF) para fazer os anteprojetos e gostaria de saber quando eles seriam pautas no grupo.

— Estamos incluindo na pauta, mas ela não é definida somente pelo Brasil. Também é decidida pelo governo argentino, o que demanda negociação. Já pedimos ao governo argentino para incluir essas pontes na pauta de deliberação em conjunto. Acredito que em breve, na próxima reunião ou na seguinte, esse tema vai ser discutido e decidido.

Ainda no ano passado, o governo gaúcho assinou com a Caixa contrato de R$ 553 mil para elaboração dos termos de referência para contratação dos anteprojetos das três pontes. A parceria visava dar suporte técnico ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para viabilizar a construção das estruturas que conectarão os municípios de Porto Mauá a Alba Posse, Tiradentes do Sul a El Soberbio e Itaqui a Alvear. Hoje a travessia é por balsa. O anteprojeto é necessário para buscar recursos para as obras.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)