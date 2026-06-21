Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

PIB
Análise

O que fez o RS crescer mais do que SC e PR no primeiro trimestre de 2026

Estado gaúcho foi o único com avanço nos três grandes setores da economia

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