O que fez o RS crescer mais do que SC e PR no primeiro trimestre de 2026

A soja se destacou, ainda que tenha ocorrido nova estiagem. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O PIB do Rio Grande do Sul foi o que mais cresceu na Região Sul no primeiro de trimestre 2026, com avanço de 2,2% sobre o último de 2025. Santa Catarina ficou estável, e a economia do Paraná subiu 0,5%. O comparativo dá a largada na análise do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), que começa a regionalizar mais os estudos.

Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, a coordenadora Juliana Trece destacou que apenas no Rio Grande do Sul houve crescimento nos três grandes setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. A soja se destacou, ainda que tenha ocorrido nova estiagem.

Enquanto a indústria gaúcha teve uma reação após longo período de estagnação, o setor recuou nos Estados vizinhos. Por aqui, setor automotivo e derivados de petróleo foram bem com a produção de combustíveis na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, e a volta da produção na General Motors (GM), em Gravataí. A FGV destaca ainda a indústria gaúcha de alimentos.

Já serviços cresceram em todos a despeito da elevada taxa de juro e do endividamento da população. O setor, que inclui comércio, avançou mais em Santa Catarina, que tem a menor taxa de desemprego do país.

— O juro elevado acaba afetando mais a indústria. O mercado de trabalho aquecido influencia mais o setor de serviços — comenta Juliana. — Santa Catarina ainda tem como diferencial a tecnologia.

FGV também pondera que o ritmo de crescimento do PIB em 2024 e 2025 desacelerou bastante em Santa Catarina e no Paraná. No horizonte, o juro elevado é desafio.

— Não temos um número de projeção, mas sabemos que um bom primeiro trimestre sinaliza bom desempenho do ano e a soja se concentra no período. O segundo semestre depende muito de indústria e serviços e aí dependerá da taxa de juro. A guerra é fator de risco e pressão inflacionária — prospecta a coordenadora.

Assista à entrevista:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)