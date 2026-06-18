O que está fazendo o dólar subir com força

Poucos dias após ter ficado abaixo dos R$ 5, o dólar está se aproximando dos R$ 5,20. Uma alta forte ocorre especialmente nesta quinta-feira (19) e é consequência dos resultados das reuniões dos bancos centrais. Nem tanto das decisões sobre os juros, mas dos posicionamentos nos comentários logo após.
Atualização: o dólar fechou em alta de 1,30% nesta quinta-feira (19), vendido a R$ 5,17.
No caso do Federal Reserva (Fed, banco central norte-americano), foi sinalizada elevação da taxa de juro ainda que haja perspectiva de menor pressão da inflação se a guerra do Irã acabar como foi anunciado. Isso atrairia mais dólares para lá, reduzindo a moeda aqui no Brasil, o que eleva a cotação.
Apesar da valorização do dólar, pelo motivo explicado, ser mundial, está ocorrendo com mais força em relação ao real. E isso tem influência do Banco Central brasileiro. O Comitê de Política Econômica do (Copom) sinalizou que seguirá cortando a taxa de juro Selic ainda que tenha reforçado pressão sobre a inflação da guerra no Irã e dos gastos públicos; e acrescentado ainda risco do El Niño sobre os preços dos alimentos e do custo da energia.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)