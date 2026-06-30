O brasileiro que vai aos EUA defender o Pix, tão criticado por Trump: "São falácias"

A eficiência do Pix é que colocou no radar dos Estados Unidos e gerou uma série de "falácias" contra esse meio de pagamento, diz o economista Gustavo Pessoa, que participará da audiência pública do USTR, agência do governo norte-americano para políticas de comércio exterior. O encontro em julho tratará da Seção 301 dos Estados Unidos, usada nas duas investigações que propõem novo tarifaço de até 37,5% nas importações brasileiras.

O professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) se inscreveu e foi selecionado. Vai tratar de Pix e da infraestrutura de pagamentos brasileira. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, antecipou a defesa que pretende fazer.

— Vou como professor e pesquisador. Não sou representante de empresa ou governo. Vou mostrar que a realidade não é essa que colocam de que o Pix tirou espaço do cartão de crédito — afirmou Pessoa — São falácias espalhadas politicamente.

Gustavo Pessoa é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). LinkedIn / Reprodução

As norte-americanas Visa e Mastercard pressionam o governo Donald Trump contra o Pix. O professor, porém, garantiu que o uso do cartão de crédito aumentou 60% desde a criação, pelo Banco Central, da ferramenta de pagamento que caiu no gosto do brasileiro.

— Não há competição desleal. A população adotou em massa o Pix, que, por sua eficiência, inseriu pessoas em um sistema bancário que era complexo para elas, com muitas tarifas. A média de pagamento é de R$ 39, ou seja, são compras de valor baixo.

Argumentará que o Pix até abriu espaço para norte-americanas:

— A baixa renda conseguiu ter cartão de crédito. E mais: pôde assinar, por exemplo, Spotify e Netflix, empresas dos Estados Unidos.

Sobre a acusação de que o Pix é usado para crime financeiro, acrescentou que o Banco Central tem implementado ferramentas para coibir.

Apreensão

Ainda que Pessoa e outros brasileiros participem da audiência, que faz parte do protocolo, não se sabe até onde a argumentação terá efeito. A investigação foi feita pelos Estados Unidos ao longo de um ano e listou justificativas para sobretaxas, cuja implantação deve ser decidida ainda em julho por Trump. Tem, portanto, mais sustância do que as tarifas de 50%, derrubadas em fevereiro pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

— A nossa preocupação é sermos condenados à revelia (condenação sem defesa) — enfatizou o economista.

Um alerta interno

O professor Gustavo Pessoa trouxe na entrevista um alerta curioso: o custo do Pix terá que ser discutido em algum momento. O uso da ferramenta cresce e o gasto do Banco Central para mantê-la também, ainda que a maior parte dos brasileiros não seja cobrada para usá-la. O assunto é impopular. Pessoa lembra que a Índia tem um sistema de pagamento que é quatro vezes maior do que o Pix em número de transações e enfrenta problemas de orçamento. É o UPI (Unified Payments Interface, traduzindo: Interface Unificada de Pagamentos).

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: indústria pauta presidenciáveis, banco investigado, novo hospital e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)