Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Banco centrais
Análise

Acordo para fim da guerra no Irã traz alívio cético em semana de juros

Decisões sobre as taxas serão tomadas tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil

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